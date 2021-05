Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entblößt sich am Waldsee - Zeugen gesucht

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, zeigte sich am Freitagmorgen,14.Mai zwischen 8:30 Uhr und 9:00 Uhr ein derzeit unbekannter Mann in exhibitionistischer Weise gegenüber einer Joggerin im Bereich Hochholz. Die 42-jährige war entlang des Waldsees unterwegs, als sie in rund 10 Metern Entfernung eine männliche Person am Wegesrand feststellte, die mit herabgelassener Hose masturbierte. Sofort blieb die Joggerin stehen und setzte ihren Weg in entgegengesetzter Richtung fort. Der Mann folgte der Frau nicht. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 25-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schwarze Haare. Der Mann führte zudem ein älteres Fahrrad mit sich. Weitere Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich möglicherweise auch weitere Personen durch ein ähnliches Handeln des Mannes belästigt fühlten, jedoch keine Anzeige bei der Polizei erstatteten. Diese Personen werden ebenfalls gebeten sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

