Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch: Insgesamt 17 Autos zerkratzt - Polizei sucht Zeugen!

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Donnerstag zerkratzte ein oder mehrere unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 12.45 bis 13:20 Uhr insgesamt 17 PKWs. Die Autos waren allesamt in Nußloch in der Kurpfalzstraße zwischen Hausnummer 14 bis 24 auf der rechten Fahrbahnseite geparkt. Alle Fahrzeuge wurden mittels eines spitzen Gegenstandes an der Beifahrerseite zerkratzt. Teilweise wurden nur Türen oder Kotflügel beschädigt, einige wenige Autos wurden seitlich komplett zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch, Tel. 06222/5709-122, sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten und der Täterschaft geben können.

