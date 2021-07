Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Zwischenstand zum Einsatzgeschehen: Versammlungen zum Thema Tierindustrie/Agrarwende

Cloppenburg/Vechta (ots)

Seit Montag, 12. Juli 2021, 10.00 Uhr findet bis zum 17. Juli 2021 am Hartensbergsee, Dohlenstiege, in Goldenstedt die Dauerversammlung "Camp zur Agrarwende 2021" statt. Zudem sind tägliche Mahnwachen an neun Standorten angemeldet worden.

Seit der letzten Pressemitteilung kam es an diesen Standorten zu keinen polizeilich relevanten Ereignissen.

Die Mahnwachen waren unbesetzt.

Bei polizeilich relevanten Ereignissen werden wir unaufgefordert nachberichten.

