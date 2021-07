Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Zwei Polizisten bei Widerstand verletzt

Bad Iburg (ots)

Am Sonntagmittag bedrohte ein 36-jähriger Mann seine Eltern in Bad Iburg. Die hinzugezogene Polizei erteilte dem Verursacher einen Platzverweis, diesem wollte der 36-Jährige allerdings keine Folge leisten. Um den Platzverweis durchzusetzen, entschied sich die eingesetzte Funkstreife zur Ingewahrsamnahme des Mannes. Der 36-Jährige sperrte sich erheblich gegen die Maßnahme und klammerte sich an einen 35-jährigen Beamten, gleichzeitig versuchte er diesen mit Kopfstößen zu verletzten. Eine Beamtin fixierte deshalb den Kopf des Angreifers, bis dieser zu Boden gebracht werden konnte. Dort angekommen, wehrte sich der Festzunehmende konsequent gegen seine Fesselung - vergeblich. Bei der Fixierung des Mannes verletzte sich die 34-jährige Polizeibeamtin am Knie, ihr Kollege zog sich Schürfwunden und eine Prellung zu. Die Brille des Angreifers war zu Bruch gegangen und hatte ihm oberflächliche Schnitte an der Nasen beschert. Auf Anordnung von Landkreis und Amtsgericht wurde der 36-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Die verletzten Polizeibeamten konnten ihren Dienst fortsetzten.

