Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Unfall gesucht

Gifhorn (ots)

Am vergangenen Sonntag, gegen 19:30 Uhr, kommt es in Gifhorn, auf der Limbergstraße zu einem Unfall. Ein ca. 8-10 jähriger Junge fährt mit seinem Fahrrad aus einem Verbindungsweg gegenüber der Ludwig-Jahn-Straße unvermittelt auf die Fahrbahn, wodurch ein PKW abrupt anhalten muss. Trotzdem stößt der Junge mit dem Fahrrad gegen den PKW, stürzt nicht dreht jedoch um und fährt davon. An dem Auto entsteht ein Schaden von ca. 1000 Euro. Der Junge soll ein oranges T-Shirt und eine orange, kurze Hose getragen und braune Haare haben. Wer Hinweise auf den Namen des Kindes geben kann oder den Unfall beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Gifhorn, unter 05371 980-0.

