Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrradregistrierung bei der Polizei Wittingen

Wittingen (ots)

Die Aktion "Kein Fahrrad ohne Kennzeichen" sorgt auch im Gifhorner Nordkreis für viele Nachfragen. Die Polizei Wittingen plant daher für den 29.07.2021 eine Fahrradregistrierung. In der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr können Pedelecs und Fahrräder in der Dienststelle am Grünen Weg 15 registriert werden. Mitzubringen sind neben dem verkehrssicheren Rad die dazugehörigen Kaufunterlagen und ein Lichtbildausweis.

