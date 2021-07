Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Den sicheren Schulweg jetzt schon üben

Gifhorn (ots)

Mit dem Ferienbeginn werden die Straßen, Geh- und Radwege morgens und mittags etwas leerer. Mit Beginn des neuen Schuljahres im September treten die neuen Erstklässler ihre Wege an. Die Energie der Kinder kann dabei für einen Gang oder die Fahrradfahrt in die Schule genutzt werden, so werden auch "Elterntaxis" umgangen. Frühzeitiges Üben unter Realbedingungen bereitet auf den sicheren Schulweg vor. Unsere Tipps für die Eltern: - Gehen Sie mit Ihrem Kind den Weg erst zu Fuß und proben Sie später die Fahrradfahrt - Erklären Sie mögliche Gefahren im Straßenverkehr - Üben Sie dabei vor allem das sichere Überqueren von Straßen - Lassen Sie sich am Ende der Übungsphase von Ihrem Kind zur Schule bringen, quasi als erste Prüfung - Seien Sie selbst ein Vorbild, wenn Sie mit Kindern unterwegs sind - Knüpfen Sie Kontakt zu andern Eltern, so können die Kinder später gemeinsam zur Schule gehen oder fahren

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell