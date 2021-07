Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Täter nach schwerer Körperverletzung in Untersuchungshaft Gemeinsame Presseinformation von Staatsanwaltschaft Braunschweig und Polizei Gifhorn

Ehra-Lessien (ots)

Bereits am Abend des 15.07.21 kam es in der Asylunterkunft Ehra-Lessien zu einer schweren Körperverletzung unter Eheleuten. Nach einem Streit zwischen einer 24-Jährigen und ihrem 41-Jährigen Ehemann kippte dieser heißes Fritteusenfett über sie. Hierdurch erlitt die Frau im Gesicht und am Oberkörper Verbrennungen zweiten Grades und musste nach einem Aufenthalt im Klinikum Gifhorn in die Medizinische Hochschule Hannover verlegt werden. Das Paar hat fünf Kinder die zum Tatzeitpunkt nicht in dem gemeinsam bewohnten Zimmer zugegen waren. Der Ehemann wurde noch am Tatabend vorläufig festgenommen und am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig dem Haftrichter in Wolfsburg vorgeführt. Die Untersuchungshaft gegen den Mann wurde erlassen. Die Ermittlungen werden fortgeführt. Die Ehefrau befindet sich noch in stationärer Behandlung, Lebensgefahr besteht nicht. Die Kinder wurden in Pflegefamilien untergebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell