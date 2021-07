Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Gifhorn (ots)

Am Donnerstag, den 15.07.2021, gegen 14:40 Uhr kommt es am Kreisverkehr Celler Straße / Allerstraße in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Die 16-jährige Radfahrerin stürzt und verletzt sich dabei nicht unerheblich, auch ihr Fahrrad wird bei dem Unfall beschädigt. Die dunkelhaarige PKW-Fahrerin und ihr Beifahrer verlassen mit einem schwarzen PKW die Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Wer Hinweise auf den PKW, die Fahrzeuginsassen oder den Unfallablauf geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Gifhorn unter 05371 9800.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell