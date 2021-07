Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Mann gibt Führerschein ab - und fährt mit dem Auto nach Hause

Gifhorn (ots)

Am Mittwochvormittag führten Beamte der Bereitschaftspolizei Braunschweig auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten sie ein Mann in einem Ford Focus fest, der während der Fahrt mit dem Handy telefonierte.

Die Beamten kontrollierten den 58-Jährigen und verlangten auch seinen Führerschein. Diesen hatte er jedoch wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes soeben für einen Monat bei der Polizei abgegeben. Auf dem Rückweg von der Hindenburgstraße geriet er in die Kontrolle.

Gegen den Gifhorner wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Dass er nach der Abgabe nicht mehr nach Hause fahren durfte wurde ihm zuvor ausdrücklich erklärt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell