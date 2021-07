Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfallflucht

Gifhorn (ots)

Am Samstag, dem 10.07.2021, in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Real-Markt in Gifhorn zu einem Unfall. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein schwarzer PKW VW Sharan beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Die oder der verursachende Fahrzeugführer/in entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen PKW geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Gifhorn unter 05371 980 0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell