POL-GF: Infostand des Präventionsteams der Polizei Gifhorn

Im Mai dieses Jahres hatte das Präventionsteam der Polizei Gifhorn bei Real einen Infostand aufgebaut, um sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürgern zu widmen. Aufgrund des regen Interesses gibt es am Mittwoch dem 14.07.2021 eine Wiederholung. Diesmal allerdings auf dem Parkplatz des Famila-Einkaufszentrums an der Braunschweiger Straße in Gifhorn.

In der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr beraten Sie Frau Jäger, Herr Ahne und Herr Kubsch zu Fragen rund um Kinder- und Jugendkriminalität, Cybercrime, häusliche und sexuelle Gewalt, Haus- und Wohnungssicherung, jegliche Betrugsarten und alle Themen des Straßenverkehrs wie z. B. E-Scooter, Pedelec-Training und Schulwegsicherung.

Neben dem persönlichen Gespräch liegen zu vielen Themen Infomaterialien bereit. Verstärkt wird das Team durch Herrn Altendorf von der Polizei Braunschweig, an deren Infomobil können Sie sich an verschiedenen Exponaten über Fenster- und Türsicherungen Informieren.

