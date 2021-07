Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Vollbrand eines Einfamilienhauses

38179 Schwülper, OT Lagesbüttel (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am 10.07.2021, geg. Mittag, zum Vollbrand eines Einfamilienhauses in Schwülper, OT Lagesbüttel. Vermutlich aufgrund einer Durchzündung erlitt dabei ein 66-jähriger Hausbewohner schwere Brandverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen. Die 63-jährige Ehefrau erlitt leichtere Verletzungen durch eine Rauchgasintoxikation und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Gifhorn gebracht. Im Einsatz waren insgesamt 139 Feuerwehrfrauen und -männer der Ortsfeuerwehren aus Meine, Groß Schwülper, Lagesbüttel, Abbesbüttel, Wedesbüttel/Wedelheine, Grassel, Vordorf, Bechtsbüttel, Rethen und Rothemühle/Walle, unter Gesamteinsatzleitung des Gemeindebrandmeisters der Samtgemeinde Papenteich. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern z.Zt. noch an. Die Schadenshöhe an dem Wohngebäude wird auf ca. 300.000,-EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell