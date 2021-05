Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall mit Straßenbahn - beim Abbiegen übersehen

Karlsruhe (ots)

Ein 59-jähriger Autofahrer hat am Samstagmorgen beim Abbiegen in die Nürnberger Straße in Karlsruhe eine Straßenbahn übersehen wodurch es zum Unfall kam.

Der VW-Fahrer war gegen 10.00 Uhr zunächst auf der Ettlinger Allee unterwegs, als er an der Bahnüberführung Nürnberger Straße kurzerhand nach rechts abbog. Hierbei übersah er eine herannahende Straßenbahn die den Wagen erfasste. Verletzt wurde niemand. Allerdings entstand am Auto ein Schaden von rund 15.000 Euro und an der Bahn etwa 8.000 Euro.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell