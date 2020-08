Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Taschendiebinnen auf frischer Tat ertappt

Neuss-Innenstadt (ots)

Am Mittwochmittag (5.8.) beobachteten Zivilbeamte der Bundespolizei einen versuchten Taschendiebstahl.

Gegen 11:35 Uhr befand sich eine Straßenbahn an der Haltestelle vor dem Neusser Hauptbahnhof. Zwei junge Frauen flankierten beim Einsteigen in die Bahn eine Seniorin, die sich mit ihrem Rollator ebenfalls in den Waggon begeben wollte. Eine der Verdächtigen nahm in diesem Moment die Handtasche der 83-Jährigen an sich, wobei die mutmaßliche Mittäterin das Geschehen mit ihrem Körper vor den Blicken der weiteren Fahrgäste abschirmte. Die Geschädigte bemerkte jedoch die Wegnahme ihrer Tasche und verlangte lautstark und erfolgreich die Rückgabe.

Die Polizeibeamten nahmen das verdächtige Duo aus Köln im Alter von 17 und 19 Jahren vorläufig fest, nachdem es die Straßenbahn verlassen hatte. Die beiden jungen Frauen verweigern bislang die Aussage. Die Ermittlungen dauern an. Die 83-jährige Seniorin erhielt ihre Handtasche samt Inhalt unbeschadet zurück.

Dieser Sachverhalt zeigt das Vorgehen von Taschendieben. Sie nutzen Gedränge oder Menschenansammlungen, um zumeist unbemerkt, Handys, Portemonnaies oder Handtaschen zu stehlen. Hierbei gehen sie häufig arbeitsteilig vor.

Weitere Tipps und Tricks sowie Maschen der Taschendiebe finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/

Am Mittwoch kam es in der Neusser Innenstadt zu weiteren Delikten dieser Art. Zu einem Taschendieb und einer mutmaßlichen Taschdiebin liegen Personenbeschreibungen vor.

Gegen 12:00 Uhr war eine 35-Jährige mit Kinderwagen in einem Bekleidungsgeschäft an der Niederstraße einkaufen. Ihre Handtasche hing um den Griffstück des Kinderwagens. In einem unbemerkten Moment wurde das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Kurz zuvor war eine Verdächtige in dem Geschäft aufgefallen, die wenig Abstand einhielt und immer wieder die Nähe des späteren Opfers suchte. Diese Frau, bei der es sich um die Täterin handeln könnte, wird wie folgt beschrieben: circa 35 Jahre alt, normale Figur, circa 160 Zentimeter groß, schwarze Haare zu einem Dutt gebunden. Trug ein schwarzes, kurzes Kleid.

Gegen 15:00 Uhr war eine 64-Jährige mit ihrem Rollator auf der Straße "Niedertor" unterwegs, als in ihrem Rücken ein Unbekannter entlanglief und hierbei eine Tüte an sich nahm, die am Rollator gehangen hatte. In der Tüte befand sich eine Handtasche mit Portemonnaie. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der Verdächtige soll circa 20 bis 25 Jahre alt sein, eine schmale Statur haben und circa 175 Zentimeter groß sein. Er trug ein weißes T-Shirt und blaue Jeans.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02131/3000 entgegen.

