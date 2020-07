POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Einbruch in die Mensa in Clausthal

Am Montag, d. 13.07.2020, 08.30 Uhr wurde der Einbruch in die Menas in der Leibnizstraße im Unigebiet der Polizei gemeldet. In der Zeit von Sonntag,d. 12.07.2020, gg. 12.00 Uhr, bis heute morgen, ist (sind) ein Täteroder mehrere Täter durch Aufhebeln einer Tür in das Gebäude gelangt. Dort wurden mehrere Büros durchsucht und ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Zigaretten und Bargeld wurden entwendet. Den entstandenen Schaden schätzen die aufnehmenden Polizeibeamten auf 3500 Euro.

Einbruch in Kiosk Waldschwimmbad Okerteich

Am Sonntagmittag wurde die Funkstreife des PK Oberharz nach Altenau, Kleine Oker, gerufen, weil dort am Kiosk im Walsschwimmbad die Eingangstür offen stand. An der Holztür, die mit Überfalle, Kloben und Bügelschloß gesichert war, wurde der Kloben abgeschraubt. Bei Tatortaufnahme konnte noch nicht geklärt werden, ob etwas aus dem Kiosk entwendet wurde. /Krz.

