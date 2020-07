Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 13.07.2020

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnhaus.

Goslar. In der Zeit von Samstagvormittag, 11.30 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 16.00 Uhr, Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür eines Reihenmittelhauses in der Feldstrasse zu öffnen. Es blieb glücklicherweise beim Versuch, allerdings entstand dabei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

