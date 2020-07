Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 12.07.2020

Kradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

St. Andreasberg. Am 11.07.2020, gegen 17:05 Uhr, befuhr eine 24-jährige Kradfahrerin aus Oberhausen mit ihrem Krad die L 519 aus Richtung Oderhaus kommend in Richtung St. Andreasberg. In einer langgezogenen Linkskurve kommt sie aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem Leitpfosten und stürzt in den Straßengraben. Die 24-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. An dem Motorrad und dem Leitpfosten entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 2500,- Euro.

