POL-ESW: Pressebericht vom 30.01.19

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Morgen, um 07:34 Uhr, ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried, der auf der L 3244 zwischen Wanfried und Aue unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Am 27.12.19, um 14:35 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Düsseldorf die B 27 von Sontra in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Wichmannshausen musste er beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 19-jährige Pkw-Fahrer aus Essen zu spät bemerkte und auffuhr. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Eine Unfallflucht ereignete sich am 27.12.19, um 13:23 Uhr, auf der K 28 zwischen Sontra und der Einmündung zur B 400. Nach Angaben eines 61-jährigen Pkw-Fahrers aus Sontra fuhr dieser in Richtung Sontra. Dabei kam ihm ein weißer Reisebus entgegen, bei dem die linke Gepäckklappe offen stand, die dadurch gegen den Außenspiegel des Autos prallte. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 150 EUR an dem Pkw. Der Bus fuhr weiter. Angaben zu dem weißen Reisebus nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Sachbeschädigung durch Feuer

Möglicherweise durch einen Feuerwerkskörper wurde ein Altkleidercontainer in der Vimoutierstraße in Sontra beschädigt. Der Container ist auf der Rückseite des Edeka-Marktes aufgestellt. Im Container entstand ein Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung, wodurch die im Container befindlichen Altkleider unbrauchbar und der Container beschädigt wurde. Schaden: ca. 1000 EUR. Der Brand wurde durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch

Zwischen dem 28.12.19, 10:00 Uhr und dem 29.12.19, 20:00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung im Mühlweg in Hessisch Lichtenau ein. Dazu wurde die Terrassentür aufgehebelt, um in die Wohnräume einzudringen. Diese wurden durch den / die Täter durchsucht. Aus nicht näher bekannten Gründen wurde die Tat dann abgebrochen, so dass keine Wertsachen entwendet wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

