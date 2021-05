Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruch in Friedhofskapelle + Streit eskaliert in HEAE + SUV verschwunden + Einbruchversuch in Sportheim + Heiße Asche verursacht Brand + Nächtlicher Angriff auf Supermarktparkplatz

Friedberg (ots)

Friedberg: Einbruch in Friedhofskapelle

In die Kapelle des Friedhofes in der Fauerbacher Straße gelangte ein Einbrecher zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen, indem er zuvor ein Fenster eingeschlagen hatte. Anschließend waren eine Holztür aufgebrochen- und mehrere Räumlichkeiten durchsucht worden. Mit einem wenige Hundert Euro teuren CD-Player im Gepäck flüchtete der Dieb anschließend.

Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010. +++

Büdingen: Streit eskaliert in HEAE

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am frühen Dienstagmorgen in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Orleshäuser Straße gekommen. Gegen 3 Uhr waren ein 27-jähriger und ein 40-jähriger Bewohner aneinandergeraten. Beide Personen erlitten eine Kopfplatzwunde. Im Rahmen des Streits war es nach derzeitigen Erkenntnissen zum Einsatz eines Schlosserhammers gekommen. Dortige Sicherheitsmitarbeiter hatten die beiden Kontrahenten voneinander getrennt und Rettungsdienst sowie Polizei verständigt. Die beiden verletzten Personen wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Warum die Situation vor Ort derart eskalierte ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen auch mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06042/96480 zu melden.

Bad Vilbel: SUV verschwunden

Zwischen Sonntagabend (23.30 Uhr) und Montagnachmittag (16 Uhr) verschwand in der Breslauer Straße in Bad Vilbel ein abgestellter Skoda. Am grauen SUV im Wert von etwa 40.000 Euro waren zur Tatzeit Hamburger Kennzeichen angebracht gewesen. Die Polizei geht davon aus, dass das Auto gestohlen wurde. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich telefonisch bei der Kripo in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Friedberg: Einbruchversuch in Sportheim

Gegen 18 Uhr löste am Montagabend die Alarmanlage des Dorheimer Sportheimes aus. Wenige Minuten später stellte man fest, dass Unbekannte offenbar eine Scheibe zertrümmert und ein Fenster entriegelt hatten. Entwendet wurde scheinbar nichts. Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Münzenberg: Heiße Asche verursacht Brand

Wohl aufgrund heißer Asche kam es am Montagvormittag im Osten von Münzenberg nahe der A45 zu einem Brand mehrerer Mülltonnen. Das Feuer griff auch auf eine angrenzende Hecke, sowie ein parkendes Auto über. Der Sachschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im mittleren, vierstelligen Bereich.

Büdingen: Nächtlicher Angriff auf Supermarktparkplatz

In der Nacht auf Montag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung, in deren Rahmen ein 23-Jähriger durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt wurde. Zeugenangaben zufolge sei gegen 2.30 Uhr ein silberfarbener Audi mit Friedberger Kennzeichen auf das Gelände gefahren. Mehrere Personen sollen aus der Fließhecklimousine gestiegen sein und den Geschädigten traktiert haben. Eine Person soll zudem einen Hammer in der Hand gehalten- und gegen die dortige Einkaufswagenbox geschlagen haben, die dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Personengruppe um den Geschädigten flüchtete und verständigte die Polizei. Mögliche weitere Zeugen des Geschehenen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Büdingen zu melden, Tel. 06042/96480.

Tobias Kremp

Pressesprecher

