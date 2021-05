Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Ober-Mörlen: Geldautomaten gesprengt - Polizei bittet um Hinweise!

Friedberg (ots)

Ober-Mörlen: Geldautomaten gesprengt - Polizei bittet um Hinweise!

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Ober-Mörlen einen Geldautomaten aufgesprengt. Zeugenangaben zufolge waren gegen 3.40 Uhr mehrere Tatverdächtige in einen dunklen Audi gestiegen und davongerast. Wieviel Geld sie erbeuteten, ist bisher unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei den Tatverdächtigen um 4 bis 5 maskierte und komplett schwarz gekleidete Männer gehandelt haben.

Die Friedberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden. Wem waren vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes in der Frankfurter Straße aufgefallen? Wer hatte den dunklen Audi bei der folgenden Flucht beobachten können?

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell