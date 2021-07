Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Unfall zwischen Auto und Kind gesucht

Gifhorn (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 07:45 Uhr, fährt ein 14 jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf der Fallerslebener Straße in Richtung Schillerplatz. Hierbei nutzt er den rechten Gehweg. Als er einen dort geparkten, hellen Minivan passieren will, wird die Beifahrertür geöffnet. Der Junge prallt gegen die Tür und stürzt, wobei er sich verletzt.

Der Van ist mit 2 oder 3 Männern besetzt, die sich auch nach dem Befinden erkundigen und dem Kind raten, einen Arzt aufzusuchen, was der Junge zunächst ablehnt.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, dem Kennzeichen des Minivan oder den Personalien der Fahrzeuginsassen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Gifhorn unter 05371 980-0.

