Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ mehrere Diebstähle aus Wohnungen +++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende und davor kam es zu mehreren Diebstählen, in allen Fällen gaben sich die Täter als Mitarbeiter von Hilfsorganisationen aus und gelangten so in die Wohnung.

Erstmalig klingelte am vergangenen Donnerstag, den 17.06.2021, gegen 16.30 Uhr ein angeblicher Mitarbeiter einer Hilfsorganisation bei der 82-jährigen Geschädigten aus der Alexanderstraße. Dieser bat um Spenden und gelangte so in die Wohnung, dort konnte der Täter in einem günstigen Moment zwei Geldbörsen entwenden.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Samstag, gegen 11.15 Uhr, im Hasenpadd in Oldenburg. Auch hier klingelte der Täter an einer Wohnung und stellte sich als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation vor, ebenfalls wurde um Spenden gebeten. Die 80-jährige Geschädigte bat den Mann in ihr Haus, wo dieser eine Gelegenheit nutze und zwei Geldbörsen mit mehreren hundert Euro entwendete.

Ebenfalls am Samstag klingelten gegen 16:30 Uhr zwei Täter bei einer 85-jährigen Frau aus der Ferdinand-Lassalle-Straße. Gegenüber den Beamten gab die Frau an, dass sich beide Täter als Spendensammler vorgestellt hätten. Während des Gespräches in der Wohnung entwendeten die Täter auch hier eine Geldbörse mit einem hohen Geldbetrag.

In zwei Fällen konnte ein Täter beschrieben werden. Demnach soll es sich um einen ca. 30-35 Jahre alten Mann gehandelt haben, dieser habe akzentfrei Deutsch gesprochen und sei ca. 180cm groß gewesen. In einem Fall habe der Täter weiße Bekleidung getragen. Ob es sich in allen Fällen um den / die selben Täter gehandelt hat ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden.

