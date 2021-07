Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsgefährdung Bürdenbach, B256

Bürdenbach (ots)

Am 25.07.2021, 22:40 Uhr wurde durch eine Streife der Polizei festgestellt, dass durch bislang unbekannte Täter an der B256 im Bereich Bürdenbach im Kurvenbereich die dort vorhanden Warntafeln/Richtungstafeln verdreht wurden, sodass diese in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Für ortsfremde Fahrzeugführer können sich so, insbesondere bei Dunkelheit, Gefahrensituationen ergeben. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

