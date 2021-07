Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Postbriefkasten in Lautzert

Oberdreis/Lautzert (ots)

In der Nacht vom 25.07.2021 auf den 26.07.2021 beschädigten unbekannte Täter einen Briefkasten der Deutschen Post in der Schulstraße in Lautzert. Dabei wurde der Briefkasten durch Gewalteinwirkung stark beschädigt. Briefe welche sich in dem Briefkasten befanden, lagen auf der Straße. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen (Tel.: 02681 9460) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell