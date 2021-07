Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Schutzbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW in Schutzbach, in der Straße Alter Weg. Hier wurde das Kfz auf der Fahrerseite zwischen A- und C-Säule zerkratzt. Hinweise zu dem Täter bitte an die Polizei Betzdorf.

