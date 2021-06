Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: ICE zur Notbremsung gezwungen

Vaihingen an der Enz (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch zwei bislang unbekannte Täter ist es am gestrigen Dienstagabend (22.06.2021) im Bereich des Marksteintunnels bei Vaihingen an der Enz gekommen. Gegen 19:30 Uhr erkannte der Lokführer eines ICE Richtung Basel kurz vor der Einfahrt in den Marksteintunnel zwei Personen im Gleisbereich, welche dort offenbar fotografierten. Der Bahnmitarbeiter leitete hierauf bei hoher Geschwindigkeit eine Schnellbremsung des Fernzuges ein, sodass dieser noch im Tunnel zum Stillstand kam. Eine anschließende Fahndung mehrerer alarmierter Streifen der Bundespolizei blieb erfolglos. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden durch den Vorfall niemand verletzt.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter). Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell