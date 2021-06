Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizist angegriffen

Ulm (ots)

Ein 19-Jähriger hat am gestrigen Montagmittag (21.06.2021) einen Bundespolizisten am Ulmer Hauptbahnhof angegriffen und sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzt. Nach bisherigem Kenntnisstand konnte der deutsche Staatsangehörige offenbar kein gültiges Ticket vorzeigen, als er in einem ICE von München nach Ulm durch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn kontrolliert wurde. Da er sich zudem wohl nicht ausweisen konnte, alarmierte der Mitarbeiter eine Streife der Bundespolizei, welche den 19-Jährigen gegen 13:45 Uhr am Ulmer Hauptbahnhof antraf. Zunächst folgte der bereits polizeibekannte junge Mann den Anweisungen der eingesetzten Streife und verließ zusammen mit dieser den Zug. Auf dem Weg zur Dienststelle, auf welcher die Identität des Tatverdächtigen festgestellt werden sollte, griff er jedoch unvermittelt einen der Bundespolizisten an und schlug diesem in das Gesicht. Daraufhin wurde der aggressive 19-Jährige am Bahnsteig zu Boden gebracht und gefesselt, wobei er die Einsatzkräfte zudem beleidigte und sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzte. Durch den Angriff wurde ein Beamter leicht verletzt, der Angreifer hingegen blieb unverletzt. Den wohnsitzlosen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

