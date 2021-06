Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Polizeibeamte angegriffen und verletzt

Stuttgart (ots)

Ein 50-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (19.06.2021) in einem ICE am Stuttgarter Hauptbahnhof Einsatzkräfte der Bundespolizei angegriffen und dabei zwei Beamte verletzt. Der deutsche Staatsangehörige war gegen 03:00 Uhr mit dem Fernzug von Mannheim in Richtung München unterwegs, als der Zugbegleiter des ICE diesen ohne ein gültiges Ticket antraf. Da sich der 50-Jährige weigerte den Zug am Stuttgarter Hauptbahnhof zu verlassen, alarmierte der Bahnmitarbeiter die Bundespolizei. Auch gegenüber den beiden Streifen beharrte der Mann jedoch darauf im Zug zu verbleiben, weshalb er durch die eingesetzten Bundespolizisten schließlich aus dem Zug verbracht werden sollte. Daraufhin griff der bereits polizeibekannte Mann die Einsatzkräfte durch Schläge und Tritte an und versuchte zudem die Beamten zu beißen, weshalb er schließlich noch im Zug zu Boden gebracht, gefesselt und zur Dienststelle verbracht wurde. Durch die Angriffe zogen sich zwei Polizisten leichte Verletzungen an den Armen zu, der aggressive 50-Jährige blieb unverletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der in München wohnhafte Mann das Revier verlassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell