BPOLI S: Präventionskampagne am Stuttgarter Hauptbahnhof: Europaweit mit "Bumos" gegen Taschendiebe

Stuttgart (ots)

Am morgigen Dienstag (22.06.2021) sowie am darauffolgenden Mittwoch (23.06.2021) finden am Stuttgarter Hauptbahnhof und in den Zügen des öffentlichen Nahverkehrs Präventionsaktionen gegen Taschendiebstahl statt.

An Regional- und Fernbahnhöfen gehen unsere sechs bunten Monster "Bumos" ("Stau-Erzeuger", "Blumenschenker", "Scheibenklopfer", "Beschmutzer", "Anrempler" und "Falscher Tourist") gemeinsam mit den Präventionsbeamten der Bundespolizei und den Präventionsteams der Deutschen Bahn in die Offensive und klären über Taschendiebstahl im Reiseverkehr auf. Bahnreisende haben so die Gelegenheit sich an Infoständen im persönlichen Gespräch über die europaweite Kampagne stop-pickpockets.eu sowie zu den Strategien der Täter zu informieren und wichtige Tipps zur Vorbeugung zu erhalten.

Im Stuttgarter Hauptbahnhof werden die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten mit den Teams der Deutschen Bahn am Dienstag (22.06.2021) zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr am Querbahnsteig auf Höhe des Gleises 1 zu finden sein und dort über Taschendiebstahl und Tipps zur Vorbeugung informieren. Am darauffolgenden Mittwochmorgen werden die Präventionsbeamten der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zudem mit Fahrgästen in den Zügen des öffentlichen Nahverkehrs im VVS ins Gespräch kommen und diese mit der Thematik vertraut machen. Doch nicht nur in Stuttgart sind die Präventionsteams aktiv. Plakate und Präventionsbeamte sind vom 11. Juni bis 11. Juli europaweit in 18 Partnerländern und bundesweit an 21 Bahnhöfen unterwegs und werden dort zum Thema Taschendiebstahl sensibilisieren. Eine mehrsprachige Umsetzung der Motive ermöglicht darüber hinaus eine europaweite Wiedererkennung.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Pressemitteilung des Bundespolizeipräsidiums (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/4938864) sowie über die internationale Kampagnen-Webseite (www.stop-pickpockets.eu).

