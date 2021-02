Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 04.02.2021

Daun-Gerolstein (ots)

Ereignis: Autofahrer stehen unter Drogeneinfluss

Ort: Gerolstein, Ortslage

Zeit: 03.02.2021

Bei Verkehrskontrollen am gestrigen Mittwoch, wurden in der Ortslage Gerolstein zwei Autofahrer festgestellt, die unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten. Gegen 14.00 Uhr stoppen Beamte einen 32 Jahre alten Mann aus der VG Gerolstein, bei dem man schnell typische Ausfallerscheinungen eines vorangegangenen Drogenkonsums feststellen konnte. Ein Test bestätigte die Annahme, der Mann musste mit zur Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Nur kurze Zeit später, ca. 16.00 Uhr, wurde ein 23-Jähriger aus der Region gestoppt. Auch hier stellten die Polizeibeamten entsprechende Merkmale fest. In diesem Fall wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und weiterfahren durfte der Mann auch nicht. Wie sich später herausstellte, war der Autofahrer erst kürzlich bei der Polizei Prüm in gleicher Art und Weise aufgefallen.

