Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickdiebin erbeutet teure Armbanduhr - Polizei sucht Zeugen

EssenEssen (ots)

45133 E.-Bredeney: Eine Trickdiebin erbeutete Mittwochmorgen (30. Dezember) im Stadtteil Bredeney eine teure Armbanduhr. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10:50 Uhr war ein Rentner zu Fuß auf der Graf-Bernadotte-Straße/Ecke Am Ruhrstein unterwegs. Eine zirka 1,65 Meter große und ungefähr 20 bis 25 Jahre alte Frau sprach dort den Passanten nach der aktuellen Uhrzeit an. Außerdem bat sie um eine Wegbeschreibung. Der 80-Jährige half der Unbekannten in beiden Belangen weiter. Die Hilfsbereitschaft nutzte die mit spanischem Akzent sprechende Frau aus. Überschwänglich schüttelte sie unter vorgespielter Dankbarkeit die Hände des Seniors. Danach setzte sie sich vermutlich in einen hellen Golf und fuhr davon. Als die Diebin bereits über alle Berge war, stellte der ältere Herr fest, dass sie ihm unbemerkt dessen Armbanduhr vom Handgelenk gestohlen hatte.

Die Flüchtige hat schwarzes Haar, eine schlanke Statur und trug einen Mund-Nase-Schutz.

Hinweise zur mutmaßlichen Täterin und/oder einem möglichen Fluchtwagen nimmt die Polizei in Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell