POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 01.02.2021 kam es zwischen 08:10 - 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schanzstraße | Höhe Hausnummer 5. Beim Vorbeifahren in Richtung Stadtmitte, beschädigte der noch unbekannte Verursacher den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues oder jeder anderen Polizeidienstelle in Verbindung zu setzen.

