Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Milchtanklastwagens

Bild-Infos

Download

Üttfeld (ots)

Am Mittwoch, den 03.02.2021 gegen 11:15 Uhr gerät in der Ortschaft Üttfeld OT Binscheid ein Milchtanklastwagen in Brand. Während des Befüllens des Milchtanklastwagens bemerkt der Fahrer ein Feuer im Bereich des Motors der Zugmaschine, welches schnell auf die Zugmaschine übergreift. Der Milchtanklastwagen wird hierbei stark beschädigt. Der Lastkraftwagen war zum Befüllen neben einem Anwesen abgestellt. Das Anwesen wird durch das Feuer nur leicht an der Fassade beschädigt. Insgesamt entsteht ein Schaden von ca. 200.000 Euro. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Üttfeld, Eschfeld, Arzfeld und Lichtenborn.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell