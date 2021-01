Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen am Hohentwiel (Landkreis Konstanz) Fahrerflucht nach Verkehrsunfall (19.01.2021)

Singen (ots)

In der Ekkehardstraße ereignete sich am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer anschließenden Fahrerflucht. Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, streifte eine unbekannte Fahrerin eines grauen Mercedes (Kleinwagen) im Vorbeifahren einen auf der rechten Straßenseite geparkten Ford und fuhr danach weiter. Es soll sich nach Angaben des Zeugen um eine ältere Frau mit kurzen, grauen Haaren gehandelt haben. Die Polizei bittet weitere Personen, die den Unfall beobachtet oder sachdienliche Hinweise zur Verursacherin geben können, sich mit dem Polizeirevier Singen /Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

