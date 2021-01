Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Beleuchtung im Visier

Germersheim (ots)

In Deutschland ist etwa jeder dritte PKW mit Beleuchtungsmängeln unterwegs. Das ist eindeutig zu viel, wenn man bedenkt, dass gute Sicht und Sichtbarkeit zu den wichtigsten Merkmalen einer sicheren Verkehrsteilnahme gehören. Daher nahm die Polizei Germersheim gestern das Thema Beleuchtung ins Visier. Dabei konnten im Dienstgebiet insgesamt zehn Fahrzeuge mit teils gravierenden Beleuchtungsmängeln festgestellt werden. Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Autofahrer vermehrt in Dunkelheit und Dämmerung unterwegs. Wer hier mit schlechter Beleuchtung fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern erhöht auch das Unfallrisiko für andere Verkehrsteilnehmer.

