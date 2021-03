Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Regionalbahn beschmiert

Hofgeismar-Hümme (Landkreis Kassel/Hessen) (ots)

In einer Abstellanlage im Bahnhof Hümme wurde am Montag (1.3.), gegen 6 Uhr, eine großflächige Farbschmiererei an den Wagen einer Regionalbahn festgestellt.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 0 Uhr am 28.02. und 6 Uhr am 1.3. Die unbekannten Täter besprühten eine Gesamtfläche von ca. 70 Quadratmetern.

Der Schaden beträgt rund 5600 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Um Zeugenhinweise wird gebeten, unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 bzw. der kostenfreien Service-Nr. 0800 6 888 000 oder über www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell