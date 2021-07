Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vandalismus im Naturfreibad

Mudersbach (ots)

Ungebetene Gäste besuchten am vergangenen Wochenende das Naturfreibad Schinderweiher in Mudersbach. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden hier mehrere Mülleimer umgeworfen, Rettungsringe und Sitzbänke sinnlos ins Wasser geworfen. Es ist von mindestens zwei Vandalen auszugehen, welche hierzu die Umzäunung überwunden haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell