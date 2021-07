Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr

Alsdorf (Sieg) (ots)

Ein Kleinkraftrad ohne Licht ist einer Streifenwagenbesatzung am Samstag, 24.07.2021, gg. 01:44 Uhr, in der Hauptstraße in Alsdorf aufgefallen. Als der 19jährige Fahrzeugführer im Anschluss kontrolliert wurde, wurde nicht festgestellt dass dieser erheblich alkoholisiert, sondern auch ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Entnahme einer Blutprobe und die Vorlage entsprechender Anzeigen waren die Folge.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell