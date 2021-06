Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Traktor beschädigt Zaun und fährt davon

Kusel (ots)

Gestern Abend kommt es gegen 20:15 Uhr in der Weiherstraße zu einer Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung eines Traktors. Der Fahrer des Gefährts wollte offenbar im Bereich des Anwesens Nr 20 wenden und stieß hierbei gegen einen dortigen Zaun. Anschließend entfernte er sich über einen Feldweg, ohne den Schaden zu melden. Zeugenaussagen zufolge handelt es sich um einen "jungen Fahrer". Außerdem befand sich am Heck des Traktors ein gelber Aufbau. Die Polizei Kusel sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können. Insbesondere dürfte wohl ein Zusammenhang mit Mäharbeiten in der Gemarkung Schellweiler bestehen.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell