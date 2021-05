Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Am Freitag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wittener Straße gerufen. Nach einem Auffahrunfall zweier PKW klemmten die Einsatzkräfte die Batterien an den Fahrzeugen ab. Auslaufende Betriebsmittel wurden mit Bindemitteln aufgenommen. Alle Insassen der Fahrzeuge kamen ohne Verletzungen davon. Am Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 0.45 Uhr zu einem Brand in einem Produktionsgebäude in der Stefansbecke gerufen. Dort brannte ein Beizebecken mit Salzsäure. Die Beschäftigten des Betriebes wurden aus dem Gebäude evakuiert. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurde noch die Lüftungsanlage sowie das Dach des Gebäudes über die Drehleiter kontrolliert. Hier konnten die Einsatzkräfte keine Feststellungen machen. Nach einer halbstündigen Brandwache konnte der Einsatz gegen 1.45 Uhr beendet werden. Verletzt wurde durch den Brandt niemand. Ausgerückt waren aufgrund der Alarmierung 12 Fahrzeuge sowie 48 Einsatzkräfte.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell