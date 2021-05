Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Fahrzeug prallt vor Strommast

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagabend verunfallte ein Fahrzeug gegen 19:50 Uhr auf der Haßlinghauser Straße und prallte dabei gegen einen Strommast. Die anfängliche Meldung, dass der Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt gewesen sein sollte, bestätigte sich vor Ort nicht. Er musste jedoch vom Rettungsdienst versorgt werden und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus transporiert.

Die Feuerwehr stellte vor Ort den Brandschutz sicher und klemmte die Fahrzeugbatterie ab. Der beschädigte Strommast wurde im Anschluss durch ein Fachunternehmen gesichert.

Der Einsatz war um 21 Uhr abgeschlossen. Vor Ort waren 22 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen.

