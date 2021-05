Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall am Hoppe

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag verunfallten am Hoppe gegen 16.15 Uhr zwei PKW. Dabei wurden 3 Personen verletzt und mussten vom Rettungsdienst betreut werden. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden mit Bindemitteln aufgenommen. An den Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt. Einsatzende war gegen 17.55 Uhr.

