FW-EN: Auffahrunfall auf Autobahn

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag kam es auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal zu einem Auffahrunfall. Die gegen 15.50 Uhr alarmierte Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den nachfolgenden Verkehr ab. Von den 3 am Unfall beteiligten Personen wurden zwei leicht verletzt und vom Rettungsdienst betreut. Gegen 16.50 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

