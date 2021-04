FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Sprockhövel

Feuerwehr Sprockhövel

Bereits am Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 16.15 Uhr zu einem Fahrzeugbrand an der Gevelsberger Straße gerufen. Das Fahrzeug wurde mit einem C-Rohr abgelöscht. Während der Löscharbeiten war die Gevelsberger Straße zeitweise gesperrt. Einsatzende war gegen 17.05 Uhr. Am Dienstag musste die Feuerwehr parallel gleich zu zwei Unfällen auf die Autobahn. Gegen 18.00 Uhr ereignete sich ein Unfall in Fahrtrichtung Münster. Dabei ist ein PKW auf einen LKW aufgefahren. Die Feuerwehr klemmte aus Sicherheitsgründen die Batterien der Fahrzeuge ab. Ausgelaufene Betriebsmittel sind mit Bindemitteln aufgenommen worden. Hier war gegen 19.15 Uhr Einsatzende. Gleichzeitig verunfallten zwei PKW in Fahrtrichtung Wuppertal. Hier wurden die Einsatzkräfte gegen 18.20 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurden 3 Verletzte Personen bereits vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst und sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Hier konnte der Einsatz gegen 19.30 Uhr beendet werden.

