Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zwei Einbrüche im Ort

Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Freitag ist es in Wietmarschen zu zwei Einbrüchen gekommen. Unbekannte Täter sind in das Hotel und die Gaststätte Heilemann sowie in das Gebäude des St. Matthiasstifts eingedrungen. Sie entwendeten daraus Zigaretten, einen Fernseher sowie mehrere Geldbehältnisse samt Inhalt. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrüche auf das Konto derselben Täter gehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell