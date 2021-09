Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050921- 682: Einbruch in Autovermietung

Gummersbach (ots)

Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster sind Unbekannte am Sonntag (5. September) in die Geschäftsräume einer Autovermietung in der Gummersbacher Straße eingestiegen. Die Täter durchwühlten die Büroräume, machten aber, nach ersten Erkenntnissen, keine Beute. Der Alarm wurde gegen 0:50 Uhr ausgelöst.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Kennzeichen oder Personen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

