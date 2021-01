Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Kindergarten

Bad NenndorfBad Nenndorf (ots)

(HAA) In der Nacht von Montag, den 04.01.2021, auf Dienstag, den 05.01.2021, wurde in den Kindergarten Bahnhofstraße, Bahnhofstraße 58, in Bad Nenndorf, eingebrochen. Bisher unbekannte Täter hebelten in dem Zeitraum von 16:30 Uhr bis 07:00 Uhr ein seitliches Fenster auf und gelangten dadurch in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte. Im Gebäude wurden anschließend diverse Schränke geöffnet und eine verschlossene Zwischentür aufgebrochen. Ob die Täter bei dem Einbruch etwas entwendeten, kann nach bisherigem Ermittlungsstand nicht gesagt werden. Das Polizeikommissariat sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch geben können. Diese werden gebeten, sich unter 05723/94610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell