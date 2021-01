Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw

Bad NenndorfBad Nenndorf (ots)

(rho) Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Silvesternacht einen Pkw, welcher auf den hinteren Stellplätzen am Bahnhof Bad Nenndorf geparkt gewesen ist. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 31.12.2020, 15:40 Uhr bis 01.01.2021, 07:15 Uhr. Die Täter traten die Windschutzscheibe des Pkw ein und zerkratzten den Fahrzeuglack. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 EUR geschätzt. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer im Zusammenhang zu der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen im genannten Tatzeitraum geben kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter 05723/94610 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell