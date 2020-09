Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl aus Pkw

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Eine 50-jährige Bad Salzdetfurtherin stellt ihren Pkw am Sonntag, 13.09.2020, gegen 07.10 Uhr, in der Straße Langer Hagen in Hildesheim zum Parken ab. Als sie gegen 07.25 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrt, muss sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe ihres Pkw eingeschlagen und eine in dem Fahrzeug abgelegte Tasche entwendet hat. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer: 05121 / 939-115 zu melden. Tipp der Polizei: Diebe haben es nicht es nicht nur auf Navigationsgeräte und Radios abgesehen. Auch zurückgelassene Taschen und andere Dinge locken Diebe an. Lassen Sie keine Wertsachen und Taschen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

